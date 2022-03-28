Снег и минусовая температура ожидают петербуржцев во вторник

В Петербурге снова выпадет снег. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге снова выпадет снег. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Во вторник, 29 марта, в Петербурге ожидается облачная погода, не обойдется без осадков.

В ночное время температура воздуха составит -3…-5 градусов, днём 0…-2 гр. В течение дня пройдет небольшой снег.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер ночью северо-восточный, северный, днем северо-западный умеренный. Атмосферное давление будет повышаться.

На дорогах ожидается гололедица. Водителям и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за выходные в результате шквального ветра на земле оказались два светофора и шесть деревьев. Кроме того, в Колпино деревце вырвало с корнем.