«Спутник V» показал высокую эффективность среди ВИЧ-положительных лиц

Российский препарат «Спутник V» стал первой в мире вакциной против коронавирусной инфекции с доказанной эффективностью среди ВИЧ-положительных лиц.

Об этом свидетельтвуют результаты совместного исследования НИЦЭМ имени Гамалеи и Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом, опубликованные в журнал The Lancet.

В ходе исследования были проанализированы данные более 24 тыс. пациентов с ВИЧ в Москве, которые получают антиретровирусную терапию. Наблюдения показали, что эффективность «Спутника V» против COVID-19 для лиц, живущих с ВИЧ, составила 79%. Эффективность российской вакцины против госпитализации ВИЧ-положительных составила 90%, против тяжелого и среднего течения заболевания – 97%.

В статье также отмечается, что вакцинация «Спутником V» снизила риск заболевания ковидом среди ВИЧ-положительных лиц, получающих антриретровирусную терапию, в 3,3 раза в группе с показателем CD4+ Т-клеток более 350/µl по сравнению с теми, кто не прививался.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что назальная вакцина против ковида будет использоваться на данный момент как бустер после вакцинации «Спутником V». Первые экспериментальные данные показали, что назальная вакцина дает высокий титр антител. Гинцбург подчеркнул, что после исследования станет ясно заменит ли инъекционная вакцина интраназальную. Позднее Центр имени Гамалеи создал тест-систему, позволяющую определить иммунитет после использования назальной вакцины против COVID-19.

Напомним, новая форма препарата позволит создать местный иммунитет в верхних дыхательных путях. По данным разработчиков вакцины, у нее практически нет побочных эффектов и ее можно использовать в сочетании с бустерной дозой «Спутник Лайт».

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.