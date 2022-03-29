Эксперт рассказал, куда может «откатиться» рубль

Эксперт рассказал, куда может &#171;откатиться&#187; рубль
Россияне обеспокоены меняющейся экономической обстановкой и опасаются более серьезных последствий санкций. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что перевод торговли газом с недружественными странами в рублевую зону являются весомым фактором, обещающим дальнейший рост курса рубля.

Он также перечислил остальные факторы, делающие рубль сильнее. Среди них — низкий импорт, высокие цены на сырьевых рынках, «заморозка» торгов на бирже РФ для нерезидентов, сокращение перетока иностранных валют.

“Наши оценки второй декады марта предполагали завершение эмоционального ослабления рубля и поход под 100 за доллар и 110 — по евро. Эти ориентиры исполнены», — приводит его слова агентство «Прайм».

По прогнозам эксперта, в среднесрочной перспективе доллар уйдет в район 90 рублей, а евро приблизится к 100 рублям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что кроме санкций в отношении России и контрсанкций, на курс рубля могут сильно повлиять факторы, которые связаны с Федрезервом США, отметил эксперт. Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов предположил, что на курс рубля могут надавить действия Федрезерва США, а также некоторые другие факторы.

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