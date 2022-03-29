Эксперт оценил возможность блокировки банковской карты за оптовые закупки

Руководитель Ассоциации по защите прав потребителей Дмитрий Янин исключил вариант блокировки банковской карты за оптовые закупки. По словам эксперта, с точки зрения сегодняшнего действующего законодательства это невозможно — банковские карты россиян в безопасности, сколько бы товаров и продуктов они не закупали.

Как сообщают СМИ, банки начали обращать внимание на закупки граждан – если будет заподозрена спекулятивная составляющая, карту могут заблокировать. На самом деле это вряд ли возможно, считает эксперт.

«С точки зрения нынешнего законодательства у банков нет возможности блокировать закупки физлицами. Заявление, что банки должны заблокировать тех, кто закупает много, голословны. Законы позволяют закупать любые товары в любом количестве при условии, что средства, на которые они приобретаются, получены легитимно», — приводит его слова агентство «Прайм».

Эксперт также добавил, что такие блокировки будут незаконными, а борьбу с покупательским ажиотажем следует вести другими методами.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы обсудят на этой неделе с Минфином США законопроект о блокировке золотого резерва России на $132 миллиарда. Как сообщает портал Axios, законопроект о блокировке российского золотого резерва был внесен в Конгресс две недели назад. Он предполагает введение вторичных санкций в отношении лиц, участвующих в операциях с золотом из запасов ЦБ на $132 миллиарда. По данным портала, некоторые сенаторы уже допускают, что верхняя палата Конгресса одобрит законопроект уже на этой неделе. Полномочиями вводить подобные санкции обладают не только сенаторы, но и президент США Джо Байден.

Также Gazeta.SPb сообщала, что аналитик рассказал о потере доверия к мировой финансовой системе.