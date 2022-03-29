Эксперт оценил возможность блокировки банковской карты за оптовые закупки

Эксперт оценил возможность блокировки банковской карты за оптовые закупки
На смену популярного пластика могут прийти отечественные карты «МИР», либо китайские UnionPay. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Руководитель Ассоциации по защите прав потребителей Дмитрий Янин исключил вариант блокировки банковской карты за оптовые закупки. По словам эксперта, с точки зрения сегодняшнего действующего законодательства это невозможно — банковские карты россиян в безопасности, сколько бы товаров и продуктов они не закупали.

Как сообщают СМИ, банки начали обращать внимание на закупки граждан – если будет заподозрена спекулятивная составляющая, карту могут заблокировать. На самом деле это вряд ли возможно, считает эксперт.

«С точки зрения нынешнего законодательства у банков нет возможности блокировать закупки физлицами. Заявление, что банки должны заблокировать тех, кто закупает много, голословны. Законы позволяют закупать любые товары в любом количестве при условии, что средства, на которые они приобретаются, получены легитимно», — приводит его слова агентство «Прайм».

Эксперт также добавил, что такие блокировки будут незаконными, а борьбу с покупательским ажиотажем следует вести другими методами.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы обсудят на этой неделе с Минфином США законопроект о блокировке золотого резерва России на $132 миллиарда. Как сообщает портал Axios, законопроект о блокировке российского золотого резерва был внесен в Конгресс две недели назад. Он предполагает введение вторичных санкций в отношении лиц, участвующих в операциях с золотом из запасов ЦБ на $132 миллиарда. По данным портала, некоторые сенаторы уже допускают, что верхняя палата Конгресса одобрит законопроект уже на этой неделе. Полномочиями вводить подобные санкции обладают не только сенаторы, но и президент США Джо Байден.

Также Gazeta.SPb сообщала, что аналитик рассказал о потере доверия к мировой финансовой системе.

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