Аналитик назвал два способа оплаты газа в рублях европейскими компаниями

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин рассказал, что европейские компании могут оплачивать поставки российского газа через не попавшие под санкции банки или путем открытия дочернего предприятия.

«Самый простой вариант — это использование неподсанкционных российских банков, либо банков вне SDN-листа Минфина США, в которых потребители (европейские частные энергетические компании) открывают рублевый и евро/долларовый счет, переводят с евро/долларового счета средства на рублевый по внутреннему курсу банка и совершают транзакцию», — приводит его слова РИА «Новости».

Кроме того, европейские предприятия могут открыть дочерние предприятия в России.

Напомним, 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа будет производиться в российской валюте. Глава государства отметил, что Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 2 марта стало известно о том, что цена газа в Европе превысила $2200 за 1 тыс. куб. м, что обновило исторический максимум. Отмечается, что прошлый исторический максимум цены произошел 21 декабря 2021 года, когда цифры соотносились как $2138 за 1 тыс. куб. м.