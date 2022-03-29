Диетолог назвала неожиданный фрукт, способный убрать живот у человека

Американский диетолог Кортни Д’Анджело посоветовала употреблять этот фрукт. Он поможет убрать живот у человека.

Таким фруктом специалист из США считает яблоко. По словам эксперта, его регулярное употребление избавит худеющего от живота. Ежедневно будет достаточно есть один плод вместо десерта. Д’Анджело считает, что результат не заставит себя ждать, передает Eat This, Not That!.

Яблоки могут снижать уровень холестерина, держать в норме артериальное давление, улучшать функционирование кишечника.

Кроме того, в составе плода находится клетчатка. Она дает человеку чувство сытости и помогает контролировать голод. Также в яблоках есть много флавоноидов и пищевых волокон.

Врач порекомендовал есть яблоки после еды, а лучше — после белковой. Поедание фрукта на голодный желудок только приведет к чувству голода.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что парфюмер назвала ароматы, привлекающие противоположный пол.