Экс-супруга забрала у петербуржца-театрала долю в загородном доме за алименты

Конфликт между бывшими супругами был урегулирован. Фото: Baltphoto

Конфликт между бывшими супругами был урегулирован. Фото: Baltphoto

Мужчина игнорировал выплату неустойки. Тогда бывшая жена сделала так, чтобы был введен запрет на регистрационные действия в отношении нескольких объектов недвижимости горожанина, запрет на выезд за границу, арест банковских счетов.

Как сообщает ГУФССП России по Петербургу, с заработной платы должника удерживалось 50% средств в счет погашения алиментов.

Отмечается, что мужчина занимает престижную должность в одном из театров города. Он систематически делал выплаты в пользу дочери, однако оплачивать неустойку не хотел.

Чтобы договориться с супругой, петербуржец предложил женщине в счет погашения алиментного долга перед дочерью долю в доме с земельным участком в Тверской области. Взыскательница согласилась.

В результате горожанка отозвала исполнительные листы. Конфликт между бывшими супругами был урегулирован в пользу дочери, которой на момент сделки уже исполнилось 18 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженку отправили в колонию на 5 месяцев за неуплату алиментов своим детям.