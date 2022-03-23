Петербурженку отправили в колонию на 5 месяцев за неуплату алиментов своим детям

Женщина задолжала более 1 млн рублей.
Как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов по Петербургу, 43-летняя должница отправилась в колонию-поселение на 5 месяцев.
Гражданку еще в 2015 году лишили родительских прав. Женщина должна была перечислять Центру помощи семье и детям, где находится ее 16-летняя дочь и 11-летний сын, денежные средства.
Петербурженка имела среднее образование, однако предпочитала вести асоциальный образ жизни. Нигде не работала, не имела своего имущества. Ранее она уже не раз привлекалась к административной ответственности.
Женщина накопила долг более чем 1 млн рублей. Она не имела никакого желания помогать своим детям.
Было заведено уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей». В итоге гражданку признали виновной.
В данный момент должница отбывает наказание в Ленинградской области.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что судебные приставы помогли петербурженке с дочерью-инвалидом получить квартиру вне очереди.