Петербурженку отправили в колонию на 5 месяцев за неуплату алиментов своим детям

Петербурженку отправили в колонию на 5 месяцев за неуплату алиментов своим детям
Женщина находится в колонии. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Женщина задолжала более 1 млн рублей.

Как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов по Петербургу, 43-летняя должница отправилась в колонию-поселение на 5 месяцев.

Гражданку еще в 2015 году лишили родительских прав. Женщина должна была перечислять Центру помощи семье и детям, где находится ее 16-летняя дочь и 11-летний сын, денежные средства.

Петербурженка имела среднее образование, однако предпочитала вести асоциальный образ жизни. Нигде не работала, не имела своего имущества. Ранее она уже не раз привлекалась к административной ответственности.

Женщина накопила долг более чем 1 млн рублей. Она не имела никакого желания помогать своим детям.

Было заведено уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей». В итоге гражданку признали виновной.

В данный момент должница отбывает наказание в Ленинградской области.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что судебные приставы помогли петербурженке с дочерью-инвалидом получить квартиру вне очереди.

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