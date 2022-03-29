Россиян предупредили о новом виде мошенничества в сети

Мошеннические сайты работают уже не первый год, но все равно люди верят и становятся жертвами обманщиков. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Мошеннические сайты работают уже не первый год, но все равно люди верят и становятся жертвами обманщиков. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Кибераналитики Group-IB предупредили о новом виде мошенников в сети — киберпреступники создали 23 тыс. копий сайта «Столото»

Почти 22,6 тыс. из них представляли собой мошеннические сайты, и еще около тысячи — фейковые группы и аккаунты в соцсетях. Кроме того, были обнаружены фейковые мобильные приложения. Большая часть этих ресурсов были заблокированы Роскомнадзором, сообщает «Лента.ру».

Активная фаза создания фишинговых сайтов и платформ приходится на вторую половину прошлого года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что количество случаев интернет-мошенничества традиционно возрастает перед праздничными днями. Эксперты предупредили россиян о подозрительной рассылке промокодов накануне 23 февраля и 8 марта.