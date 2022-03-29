В Ленобласти еще 176 человек заразились коронавирусом

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 176 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 29 марта, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
С начала пандемии в Ленобласти выявили 181 193 случая ковида. При этом выздоровели 174 199 пациентов.
С начала пандемии в России выявлено 17 803 503 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 368 025 летальных исходов.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.