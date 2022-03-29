Курс доллара упал ниже 88 рублей

К 10.00 мск курс доллара увеличился до 89 руб. Фото: Pixabay

К 10.00 мск курс доллара увеличился до 89 руб. Фото: Pixabay

Курс доллара опустился ниже 88 руб. впервые с 28 февраля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, по состоянию на 10:09 (по мск), курс американской валюты составил 87,7 руб. (-2,2%).

Как сообщил ТАСС, курс евро опустился до 96,43 руб. (-0,17%), к 10.00 (по мск) евро составило 101 рубль (+ 4,55%)

Напомним, перевод средств в иностранной валюте возможен на личные счета, открытые в иностранных банках и иных организациях финансового рынка для финансирования текущей операционной деятельности филиалов и представительств за пределами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что приобретение акций и валюты в нынешних условиях может обернуться для россиян потерей половины вложенных средств. Такую причину назвала эксперт в области управления личными финансами, финансовый консультант Алена Никитина.