Россиян предостерегли от покупки акций и валюты по одной причине

На сегодняшний день больше нет смысла пытаться заработать, приобретая валюту, заявила эксперт. Фото: pixabay

На сегодняшний день больше нет смысла пытаться заработать, приобретая валюту, заявила эксперт. Фото: pixabay

Приобретение акций и валюты в нынешних условиях может обернуться для россиян потерей половины вложенных средств. Такую причину назвала эксперт в области управления личными финансами, финансовый консультант Алена Никитина.

По ее словам, в настоящий момент связываться с акциями не нужно, поскольку происходит много спекуляций.

«Нет ничего фундаментального, никакой экономический анализ не показывает ничего. Если человек готов вложить 100 тысяч рублей, а потом, чтобы у него на счете оказалось 50 тысяч, то почему нет», — рассказала эксперт

Она подчеркнула в беседе с Ura.ru, что сейчас с акциями связываться лучше не надо. При этом для тех, кто все же решает рискнуть или приобрести бумаги на длительную перспективу, Никитина призвала внимательнее выбирать компании.

Помимо прочего, сейчас бесполезно вкладываться в покупку валюты. Имеющиеся деньги она рекомендует положить на депозит. Можно рассмотреть депозитный счет, например на год под 21%.

«Валюту приобретать негде, об этом нужно было позаботиться раньше», — заявила эксперт.

Напомним, перевод средств в иностранной валюте возможен на личные счета, открытые в иностранных банках и иных организациях финансового рынка для финансирования текущей операционной деятельности филиалов и представительств за пределами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что граждане Российской Федерации смогут обменять наличную валюту на золотые слитки. Замминистра финансов Алексей Моисеев уверен, это поможет российским гражданам, которые не знают, куда направить приобретенную иностранную валюту. Также будет запущен процесс вовлечения иностранной валюты обратно в оборот российской экономики.

Ранее эксперт центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Надежда Грошева посоветовала не вынимать из банковской упаковки золотые слитки, приобретенные в качестве инвестиций. Она отметила, что приобрести драгоценный слиток можно в банке, для этого необходимо иметь при себе паспорт. Перед покупкой слиток взвешивается с точностью до 0,01 грамма, при этом покупатель должен видеть весы. При приобретении слитка вместе с ним выдается уникальный сертификат.