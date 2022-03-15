Перечислены разрешенные случаи зачисления резидентами РФ валюты на свои иностранные счета

Физлица смогут переводить средства в валюте со своих зарубежных счетов, открытых в иностранных банках. Фото: pixabay

Физлица смогут переводить средства в валюте со своих зарубежных счетов, открытых в иностранных банках. Фото: pixabay

Резиденты смогут зачислять валюту на свои счета в иностранных банках для финансирования текущей деятельности. Об этом сообщили на сайте Министерства финансов России.

Так, перевод средств в иностранной валюте возможен на личные счета, открытые в иностранных банках и иных организациях финансового рынка для финансирования текущей операционной деятельности филиалов и представительств за пределами РФ.

Также разрешено зачислять на счета граждан в иностранных банках валюту, полученную от нерезидентов в виде заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и иных процентных платежей.

Кроме того, физлица смогут переводить средства в валюте со своих зарубежных счетов, открытых в иностранных банках до 1 марта 2022 года, на свои другие зарубежные счета, информация о которых раскрыта российским налоговым органам.

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