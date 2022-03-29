Россияне со стажем выше 13 лет могут получить пенсию без обращения в ПФР

Само назначение пенсии будет проходить на основании тех данных, которые есть у ПФР. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Само назначение пенсии будет проходить на основании тех данных, которые есть у ПФР. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Часть пожилых граждан России столкнется с важными изменениями в вопросе начисления пенсии. Теперь для получения выплат пенсионерам не придется писать заявление, его могут назначить сами работники даже без очного присутствия будущего получателя.

Речь идет о таком процессе, как оформление страховой пенсии по старости. Если раньше россиянам для этого необходимо было подавать заявление, то теперь пенсию специалисты могут назначить человеку даже без очного визита. Изменение касается всех граждан, у которых накопилось как минимум 13 лет стажа.

Как сообщает PRIMPRESS, автозачисление страховых пенсий будет назначено на основании данных, имеющихся в Пенсионном фонде России. Это объем накопленного стажа и пенсионных баллов. Также всю необходимую дополнительную информацию фонд может запросить у других ведомств.

При этом в автоматическом режиме страховые пенсии теперь будут назначаться тем россиянам, которые ранее подали заявление через портал госуслуг, а также дали свое согласие на то, чтобы выплату им назначили в упрощенном порядке.

Напомним, что в 2022 году для оформления пенсии по старости необходимо минимум 13 лет стажа и не меньше 23,4 пенсионных балла в активе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уже в апреле граждан Российской Федерации ждет повышение размера пенсионных выплат. Речь идет о социальных пенсиях и пенсиях по государственному пенсионному обеспечению. Индексация, которая будет произведена с 1 апреля 2022 года, составит 7,7 процента.

Напомним, также в апреле российские граждане пожилого возраста могут получить дополнительные 2,2 тысячи рублей к своей пенсии. Для этого им необходимо иметь при себе определенную справку. Получить дополнительные средства к пенсии могут те граждане преклонного возраста, которые имеют на иждивении несовершеннолетних детей, а также граждан до 23 лет, получающих образование. Если ребенок не достиг 18-летия, никаких справок и иных документов не потребуется. При этом живущие за рубежом пожилые граждане России продолжат получать свои пенсии в полном объеме.