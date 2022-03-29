Петербургская рыбная компания может стать системообразующим предприятием России

Петербургский рыбный завод могут включить в реестр системообразующих предприятий. Фото: pixabay.com

Петербургский рыбный завод могут включить в реестр системообразующих предприятий. Фото: pixabay.com

Петербургский производитель рыбы может стать системообразующим предприятием Российской Федерации.

Минсельхоз РФ выдвинул предложение по включению в список системообразующих предприятий ещё 13 компаний. Об этом сообщает «Интерфакс».

В списке оказались такие организации, как «Данон Россия», ГК «Дымов», агрохолдинг «Звениговский», ГК «Союзснаб» и ГК «Фудлэнд».

Может стать системообразующим и петербургский торговый дом «Балтийский берег», основанный в 2000-м году. Организация производит пресервы из сельди, солёную и копчёную рыбу, морепродукты и другую рыбную продукцию.

К слову, системообразующие предприятие могут претендовать на особые меры поддержки, в том числе льготные кредиты на пополнение оборотных средств на срок до 12 месяцев под 10 процентов годовых.

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