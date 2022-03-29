Топ-менеджер бросил работу, чтобы спасти Петербург и Арктику от мусора

Житель Петербурга решил стать эковолонтером, отказавшись от высокооплачиваемой работы. Бывший начальник рекламного отдела Никита Кириллов решил помочь в борьбе с мусором не только родному городу, но и Арктике.

В Арктику петербуржец попал неслучайно. Он рассказал, что изначально планировал опубликовать книгу воспоминаний своей бабушки об Арктике, но наткнулся на приглашение стать эковолонтером. Вот уже три года мужчина трудится на благо экологии.

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», за это время экологи вывезли более 500 тонн металла и 4 тыс. бочек горючесмазочных материалов. После развала СССР многие базы были брошены, а коррозия привела к разливу вредоносных материалов в почву тундры.

Работа в Арктике осуществляется летом, а зимой Никита Кириллов помогает экологии Петербурга. Одним из самых ярких своих достижений он назвал успех борьбы за реку Новую. Ее берега были омрачены мусором, а в воду сливались токсичные вещества. Сейчас в водах могут водиться даже караси.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обитающие на острове Филиппа в Австралии малые пингвины все чаще стали запутываться в выброшенных людьми маски. Экологи опасаются, что популяция птиц из-за этого может оказаться под угрозой.