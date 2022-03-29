Петербургским родителям разъяснили правила посещения школ после смягчения COVID-ограничений

Родители могут посещать образовательные организации, но при соблюдении определенных правил. Об этом рассказала вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.

По ее словам, для посещения детских организаций с круглосуточным пребыванием взрослым потребуются сведения о вакцинации или перенесенном коронавирусе. В остальных учреждениях действуют обычные правила, работавшие еще до пандемии.

«Правила входа родителей в школы и детские сады — как это было и до пандемии — определяются нормативными актами самих образовательных организаций», — написала Потехина на своей странице в соцсети «ВКонтакте», сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

При этом, как отметила вице-губернатор, использование средств индивидуальной защиты остается для родителей обязательным. В Петербурге масочный режим пока сохраняется, заключила Потехина.

Напомним, в Петербурге выявлено 980 новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 17 случаев. В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 33 021 горожанина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор изменил санитарные правила, которые были установлены в школах еще во время первой волны пандемии.