В петербургских школах отменили ряд коронавирусных ограничений

В петербургских школах отменили ряд коронавирусных ограничений
В школах отменяется смещенное расписание, разделение коллективов учеников в столовых и на переменах, а также закрепление за единственным кабинетом. Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор изменил санитарные правила, которые были установлены в школах еще во время первой волны пандемии.

В школах отменяется смещенное расписание, разделение коллективов учеников в столовых и на переменах, а также закрепление за единственным кабинетом.

Летние лагеря снова смогут заполняться полностью, а их персоналу больше не нужно будет проходить каждую неделю тестирование. Об этом сообщила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, родители смогут приходить в помещения школ и детских садов при условии, что они будут только в масках и при наличии данных о вакцинации или перенесенном заболевании.

Ранее сообщалось о том, что статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 1 145 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию за последние сутки.

Также Gazeta.SPb сообщала, что иммунолог назвал срок новой волны COVID в России.

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