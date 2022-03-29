Decathlon закрывает свои магазины в России

Decathlon закрывает свои магазины в России
В российских магазинах Decathlon работают 2,5 тысячи сотрудников. Фото: unsplash

Французская сеть магазинов Decathlon объявила о приостановке работы в России.

Компания сообщила, что намерена соблюдать международные санкции, из-за чего временно прекращает работу своих магазинов в России.

«Тщательно соблюдая международные санкции, Decathlon отмечает, что условия поставок больше не выполняются для продолжения деятельности в России. Decathlon должен приостановить работу своих магазинов», — говорится в Decathlon.

Как пишет РИА Новости, в российских магазинах Decathlon работают 2,5 тысячи сотрудников. Компания заявила, что поддержит их.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Johnson & Johnson приостанавливает поставки в Россию товаров для личной гигиены.

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