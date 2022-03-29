Магазины Reserved и Cropp закрываются в России

Магазины Reserved и Cropp закрываются в России
Магазины одежды Reserved и Cropp закрываются в РФ. Фото: unsplash

Польская компания LPP, которой принадлежат бренды одежды Reserved и Cropp, приостановила работу всех своих магазинов в России.

Как сообщается на сайте компании, LPP завершила все необходимые процессы, необходимые для закрытия магазинов на территории России. Во вторник были закрыты последние точки.

Ранее LPP полностью приостановила экспорт своих товаров в Россию, а также инвестиции в РФ. Кроме того, были прекращены онлайн-продажи всех магазинов.

Компании LPP принадлежат не только Reserved и Cropp, но и бренды House, Mohito и Sinsay.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Decathlon закрывает свои магазины в России. В российских магазинах Decathlon работают 2,5 тысячи сотрудников. Компания заявила, что поддержит их.

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