Врач назвал пять групп продуктов, необходимых для здоровья

Для нормального функционирования организма нужны определенные полезные вещества, которые можно получать, правильно составив свой рацион питания. Их список назвал терапевт, диетолог Филипп Кузьменко.

По его словам, все необходимые для организма вещества можно получать в полном объеме, если делать свой рацион разнообразным. Так, в «холодильник здорового человека» должны входить пять основных видов продуктов. Среди них овощи и фрукты всех цветов радуги и крупы. Также необходимо иметь дома мясо птицы.

«Ну и, конечно, должны быть молочные продукты вроде творога, йогуртов и самого молока», — отметил специалист в интервью радио Sputnik.

Кузьменко напомнил, что при составлении приема пищи важно соблюдать пропорции. Овощи и фрукты должны занимать не менее половины тарелки, а остальное необходимо выбирать, ориентируясь на самочувствие и потребности тела.

«Понятно, что для жизни нужны и белки, и углеводы, и жиры, но обычно человек может подобрать нужное количество этих продуктов. А вот про фрукты и овощи люди забывают, а зря», — заключил диетолог.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в вечернее время рекомендуется есть продукты с содержанием триптофана, к ним относится рыба, приготовленные на пару курица и индейка, а также пить кефир для лучшего засыпания. Идеальными продуктами, содержащими триптофан, являются рыба или приготовленные на пару индейка или курица. И добавила, что эта пища должна поступать в организм в сочетании со сложными углеводами.

Напомним, употребление кефира может приносить большую пользу организму. Кисломолочный продукт способствует правильной работе пищеварения и помогает усваиваться пище. Имея в своем составе молочнокислые бактерии и пробиотики продукт оказывает благотворное влияние на микрофлору кишечника. Также, полезный напиток содержит в себе витамины A, PP, бета-каротин, С, и многие другие.

А для хорошего сна эксперты советуют присмотреться к продуктам, в составе которых есть триптофан. Эта аминокислота способствует выработке серотонина – предшественника мелатонина — гормона сна.