Байден подписал закон, запрещающий линчевание в США

Американский президент Джо Байден подписал норму, запрещающую линчевание в Соединенных Штатах.

Норма о запрете линчевания в США стала официальным законом спустя сотню лет споров, пишет РИА Новости.

«Теперь это закон», — заявил Байден, подписывая документ.

Закон назвали в честь 14-летнего афроамериканца Эммета Тилля, который в 1955 году был жестоко убит близкими белой женщины, обвинившей подростка в приставаниях. Убийцы были оправданы присяжными. Закон о наказании для линчевателей впервые представили почти 100 лет назад, но за это время он так и не пробился на федеральный уровень.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Байден не исключил возможность личной встречи с Путиным.