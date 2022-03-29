ПФР: россиян, у которых будет 15 лет стажа, ждет важное изменение

В Пенсионном фонде РФ сообщили важную информацию для россиян, у которых через два года накопится как минимум 15 лет стажа. Выход на отдых для них станет более легкой процедурой.

Как пишет Primpress, речь идет о назначении пенсии по старости. В ПФР рассказали, что через два года минимальный стаж, который будет требоваться для выхода на пенсию, будет увеличен до 15 лет. Причем будут учитываться как трудовые периоды, так и нестраховые, включая службу в армии или отпуск по уходу за ребенком.

Процедура выхода на пенсию к этому моменту для россиян будет упрощена. Для этого гражданам будет достаточно подать заявление через Госуслуги, а за все остальное будет отвечать ПФР.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что депутат Госдумы рассказал о возможном внеплановом повышении пенсий россиян.