Названы 5 пищевых привычек для здоровья кишечника

Американские специалисты из Национального института старения рассказали о пищевых привычках, необходимых для поддержания здоровья микрофлоры кишечника.

Как пишет портал Eat this, not that, в первую очередь для здоровья кишечника нужно потреблять больше клетчатки. Ей богаты зерновые, овощи и фрукты. Клетчатка питает полезные бактерии, что способствует снижению воспалительных процессов и защищает организм от токсинов.

Важно свести к минимуму употребление мучного и сладкого. Эксперты советуют исключить из рациона белый хлеб, выпечку и сладости, заменив их на цельный овес, киноа, бурый рис и сладкий картофель.

Пользу кишечнику приносят и ферментированные продукты, такие как квашеная капуста, кимчи, кефир и йогурт. Эти продукты обеспечивают поступление в организм полезных пробиотиков и снижают рН кишечника.

Кроме того, следует ограничить потребление большого количества мяса. Чем больше поступает животного белка, тем больше меняется поведение провоцирующих воспаление бактерий.

Также рекомендуется наладить режим питания. Основную часть калорий следует потреблять в первой половине дня, а прием пищи днем и вечером нужно сократить.

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