Мигрант набросился с ножом на своего соотечественники в «Лахта Центре»

Мигрант набросился с ножом на своего соотечественники в «Лахта Центре»
Проводится проверка. Фото: Baltphoto

В Приморском районе Петербурга мигрант ударил ножом своего соотечественника.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 29 марта в здании «Лахта Центра». Полиция задержала гражданина республики Таджикистан.

По предварительной информации, 30-летний мужчина, выполняя отделочные работы на 39 этаже «Лахта Центра», в результате внезапно возникшего конфликта из-за долга, ударил ножом своего 29-летнего соотечественника. Пострадавшего с множественными колото-резаными ранами в тяжелом состоянии был госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожске в ванной нашли труп жителя Дагестана с ножевым.

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