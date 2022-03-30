Мигрант набросился с ножом на своего соотечественники в «Лахта Центре»

В Приморском районе Петербурга мигрант ударил ножом своего соотечественника.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 29 марта в здании «Лахта Центра». Полиция задержала гражданина республики Таджикистан.

По предварительной информации, 30-летний мужчина, выполняя отделочные работы на 39 этаже «Лахта Центра», в результате внезапно возникшего конфликта из-за долга, ударил ножом своего 29-летнего соотечественника. Пострадавшего с множественными колото-резаными ранами в тяжелом состоянии был госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожске в ванной нашли труп жителя Дагестана с ножевым.