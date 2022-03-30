Часть российских банков с апреля планирует запустить аналог сервисов Apple Pay и Google Pay

На фоне санкций сервисы Apple Pay и Google Pay стали временно недоступны для жителей России, но банки ищут им отечественную замену. Уже с апреля планируется выпуск приложения «СБПэй», которое базируется на Системе быстрых платежей Банка России.

Запуск приложения «СБПэй» с 1 апреля обязателен для всех российских банков — участников СБП согласно распоряжению регулятора. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на опрос крупных организаций.

Так, Московский кредитный банк планирует реализовать «СБПэй» для своих клиентов до 1 апреля. В пресс-службе организации рассказали, что сервис представляет собой аналог популярных платежных кошельков, до недавнего времени работающих в Российской Федерации. Отличием является то, что вместо карт в отечественном приложении привязываются банковские счета клиентов.

Уже в самое ближайшее время Почта банк завершит все необходимые работы и подключится к сервису. Старший вице-президент, директор по инновациям кредитной организации Анастасия Масленникова отметила, что в настоящее время часть клиентов может совершить покупку через СБП в приложениях своих банков.

Некоторые факторы сдерживают работу СБП. Например, поддержка этой технологии на стороне продавца — торгово-сервисного предприятия. По мнению Масленниковой, из-за этого процесс распространения сервиса может идти медленнее. В скором времени сервис может быть запущен Росбанком, банком «Санкт-Петербург», МТС Банком, банком «Дом.РФ» и Промсвязьбанком.

Кроме того, с начала апреля Абсолют банк тоже начнет предоставлять этот сервис, а некоторые участники рынка уже внедрили приложение «СБПэй», например, «Русский стандарт» и Экспобанк.

Сейчас оплата через «СБПэй» представляется через QR-код, но участник рынка совместно с Национальной системой платежных карт работают над механизмом, когда оплата через «СБПэй» могла бы осуществляться просто от соприкосновения смартфона с терминалом, что может быть возможно с помощью NFC.

Также не стоит забывать, что жители России могут пользоваться еще одним сервисом бесконтактной оплаты — Mir Pay от платежной системы «Мир».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что для оплаты товаров или услуг есть аналогичные Apple Pay и Google Pay системы. В России существуют, например, SberPay и MirPay, которые поддерживают операции с картами «Мир».