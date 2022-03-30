В РЖД рассказали о повышении спроса на альтернативные пути перевозок

На фоне ограниченного транспортного сообщения со странами Европы повысился спрос на грузовые перевозки через Казахстан и Белоруссию.

Кроме возросшего спроса на Казахстан и Белоруссию перспективными направлениями представляется Азербайджан. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на дочернюю компанию РЖД — «РЖД Логистика».

Аналитики подчеркнули, что наблюдается двукратный рост запросов на экспортные перевозки в Казахстан и Белоруссию, также на транзит через территории упомянутых стран в Европу и КНР.

Повышенный интерес отправителей грузов к альтернативным маршрутам подтвердили в «РЖД» и рассказали, что с 16 марта среднесуточная погрузка и транзит через Казахстан увеличились в 2,2 раза в среднем, а в Белоруссию и через Белоруссию стали больше почти в 2 раза.

На на 20,9% был замечен рост среднесуточной погрузки и транзита через Азербайджан — еще одного перспективного направления. Директор по логистике АО «РЖД Логистика» Дмитрий Руденко заявил, что логистика из России в Европу, а также в обратном направлении, переживает сильные и серьезные изменения.

Руденко добавил, что на сегодняшний день для организации перевозок экспортных грузов клиентам предлагается набор мультимодальных логистических решений, в частности, использование транспортного коридора «Север-Юг» и МТК «Баку-Тбилиси-Карс». При этом перевозку можно осуществить любым видом подвижного состава, как полносоставным, так и объемом от одного вагона.

Как стало известно, некоторые компании России уже активно развивают сотрудничество с Китаем, поэтому на экспортно-импортные перевозки по маршруту Россия — Китай выросло количество заявок, — сейчас оно почти превышает возможности инфраструктуры в 2 раза. В компании уточнили, что запросы поступают как на транспортировку промышленных грузов и товаров народного потребления, так и на продукцию АПК, продукты питания и лекарственные препараты.

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