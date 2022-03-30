Диетолог рассказала о четырех самых полезных свойствах бананов

Врач-диетолог из США Джули Аптон назвала четыре самых важных, по ее мнению, свойства бананов.

В бананах очень много полезных питательных веществ. Так, фрукт среднего размера содержит 110 килокалорий, 30 граммов углеводов и 3 грамма чистой клетчатки, отметила Аптон. Об этом пишет Eat This, Not That!

Также выяснилось, что банан содержит 25% суточной нормы витамина B и 10% нормы калия, витамина C и марганца. В этом продукте нет жиров, а благодаря клетчатке и углеводам они все равно остаются очень сытными. По данным исследователей из Чикаго, даже запах банана может снизить чувство голода.

Эксперт рассказала, что в продукте также содержится калий, который помогает стабилизировать артериальное давление и положительно влияет на работу сердца.

Аптон заверила, что банан может улучшить настроение, благодаря витамину B, являющимся нейротрансмиттером «гормонов счастья», а именно серотонина и дофамина.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что американский диетолог Кортни Д’Анджело посоветовала употреблять яблоки для того, чтобы убрать живот у человека.