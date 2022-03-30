Мишустин подписал разрешение на параллельный импорт отдельных видов продукции

Мишустин подписал разрешение на параллельный импорт отдельных видов продукции
Мишустин подписал разрешение на параллельный импорт отдельных видов продукции. Фото: Кремль

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, который разрешает параллельный импорт в Российскую Федерацию по отдельным видам продукции.

На заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций премьер-министр заявил, что целью механизма параллельного импорта является удовлетворение спроса на товары, которые содержат результаты интеллектуальной деятельности.

Мишустин уточнил, что список товаров, которые можно будет ввозить в страну заявленным образом, определит Министерство промышленности и торговли по предложениям отраслевых ведомств.

Премьер-министр подчеркнул, что благодаря параллельному импорту можно будет гарантировать поставки продукции даже вопреки «недружественным действиям иностранных политиков».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Михаил Мишустин подписал постановление о корректировке условий программы льготной ипотеки.

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