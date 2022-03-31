«Руспродсоюз» внес предложение отменить ввозные пошлины на чай, кофе и тропические фрукты

С соответствующей инициативой «Руспродсоюз» обратился в Минэкономразвития 24 марта. Помимо перечисленной продукции в список вошли сахарозаменители, добавки для мясных и колбасных изделий, оборудование, упаковка и прочее. Об этом сообщают «Известия».

Подобное предложение, по мнению инициаторов, даст возможность снизить себестоимость продукции.

Зампред правления ассоциации Дмитрий Леонов отметил, что чайно-кофейная отрасль является одной из наиболее зависимых от импортной продукции.

В Минсельхозе заявили, что в настоящее время в России ведется работа по определению товаров с нулевыми пошлинами. В Минэкономразвития также подтвердили, что такая деятельность идет совместно с отраслевыми ведомствами, а конкретные решения будут приниматься с учетом мнения органов власти.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Минсельхозе заверили о достатке овощей в России. В ведомстве отметили, что импорт продукции из стран-партнеров идет без перебоев, а если потребуется необходимость компании в России смогут оперативно перестраивать каналы поставок.