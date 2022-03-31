Эксперт рассказал, когда продукты перестанут дорожать

Доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников рассказал, что инфляция в долларах, которая никуда не делась, приводит к тому, что продукты постоянно дорожают во всем мире.

По его словам, смена этого тренда возможна только после наращивания процесса деглобализации, когда мировые экономические центры обособятся друг от друга.

“Судя по всему, финализируется этот процесс только через 2-3 года. До тех пор в личные бюджеты россиян смело можно закладывать ежегодное повышение доли «продуктов» на 10-15%», — приводит слова эксперт РИА «Новости».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ Игорь Липсиц спрогнозировал, что в ближайшие три месяца в России продолжится рост цен на продукты. Экономист заявил, что в российские магазины приходится завозить очень много импортных продуктов, чтобы полки не пустовали. Но для населения это куда страшнее высоких цен.