Второй труп за утро: накрытое тело женщины заметили возле метро «Лиговский проспект»

Второй труп за утро: накрытое тело женщины заметили возле метро «Лиговский проспект»
Тело нашли у метро "Лиговский проспект". Фото: "Яндекс панорамы"

Труп женщины уже второй за сегодняшнее утро четверга, 31 марта.

Как сообщают свидетели случившегося в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», на тротуаре в Центральном районе Петербурга лежал труп.

Бездыханное накрытое тело, находящееся на Разъезжей улице, огородили красно-белой лентой.

Очевидцы уточнили, что труп лежит у дома №42/34 по Разъезжей улице. Службы уже прибыли на место случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в водоеме в Гатчинском районе нашли труп с перевязанными руками.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что мужчина сообщил правоохранительным органам, что обнаружил бездыханное тело в сгоревшей бытовке. Труп находился на участке в коттеджном поселке «Петровские порожки».

«Лиговский проспект» новости СПб происшествие труп


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Диетолог предупредила об опасности старого кефира
Пенсионерку задушили и сожгли: в Петербурге раскрыто убийство 17-летней давности
Япония составила список ресурсов из России, импорт которых трудно заменить
Малыш выпал из окна дома в Сосновом Бору
Второй труп за утро: накрытое тело женщины заметили возле метро «Лиговский ...
Петербуржцы рассказали об умершем на станции «Улица Дыбенко» мужчине
Владелец «Пятерочки», «Перекрестка» и «Чижика» принял новое решение для россиян
Трое на «Десятке» решили урегулировать конфликт с помощью оружия ...