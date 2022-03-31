Второй труп за утро: накрытое тело женщины заметили возле метро «Лиговский проспект»

Труп женщины уже второй за сегодняшнее утро четверга, 31 марта.

Как сообщают свидетели случившегося в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», на тротуаре в Центральном районе Петербурга лежал труп.

Бездыханное накрытое тело, находящееся на Разъезжей улице, огородили красно-белой лентой.

Очевидцы уточнили, что труп лежит у дома №42/34 по Разъезжей улице. Службы уже прибыли на место случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в водоеме в Гатчинском районе нашли труп с перевязанными руками.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что мужчина сообщил правоохранительным органам, что обнаружил бездыханное тело в сгоревшей бытовке. Труп находился на участке в коттеджном поселке «Петровские порожки».