В коттеджном поселке Ленобласти нашли обгоревший труп

Бытовка полностью выгорела.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, чрезвычайное происшествие случилось в Ломоносовском районе Ленинградской области.
17 марта, днем, мужчина сообщил правоохранительным органам, что обнаружил бездыханное тело в сгоревшей бытовке. Труп находился на участке в коттеджном поселке «Петровские порожки».
Когда стражи порядка прибыли на место случившегося, то установили, что 43-летний мужчина нашел мертвеца прямо на своей территории.
Обгоревшее тело принадлежало 47-летнему гражданину. Труп отправили в морг, чтобы установить причину смерти.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что найденный в квартире на улице Маршала Тухачевского ребенок скончался еще за неделю до пожара. Мальчика избила мать.