В коттеджном поселке Ленобласти нашли обгоревший труп

В коттеджном поселке Ленобласти нашли обгоревший труп
После пожара нашли тело мужчины. Фото: Pixabay

Бытовка полностью выгорела.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, чрезвычайное происшествие случилось в Ломоносовском районе Ленинградской области.

17 марта, днем, мужчина сообщил правоохранительным органам, что обнаружил бездыханное тело в сгоревшей бытовке. Труп находился на участке в коттеджном поселке «Петровские порожки».

Когда стражи порядка прибыли на место случившегося, то установили, что 43-летний мужчина нашел мертвеца прямо на своей территории.

Обгоревшее тело принадлежало 47-летнему гражданину. Труп отправили в морг, чтобы установить причину смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что найденный в квартире на улице Маршала Тухачевского ребенок скончался еще за неделю до пожара. Мальчика избила мать.

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