Япония составила список ресурсов из России, импорт которых трудно заменить

Зависимость Японии от России по поставкам нефти составляет 3,6%, по поставкам СПГ — 8,8%. Фото: Pixabay

Зависимость Японии от России по поставкам нефти составляет 3,6%, по поставкам СПГ — 8,8%. Фото: Pixabay

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии составило список товаров и материалов из России, импорт которых трудно заменить.

В перечне есть нефть, уголь, сжиженный природный газ (СПГ), газ, используемый при производстве полупроводников, палладий, ферросплавы для производства стали и ферросплавы для производства нержавеющей стали, пишет ТАСС.

Зависимость Японии от России по поставкам нефти составляет 3,6%, по поставкам СПГ — 8,8%. На импорт палладия из Российской Федерации приходится 43% от общего импорта страны.

Япония сильно зависит от поставок этих товаров. Токио призвало другие страны-импортеры активизировать соответствующее производство.

Ранее сообщалось, что санкционный список Японии в отношении России был расширен. В этот раз в него попали 25 жителей России и 81 организация, кроме того, был запрещен экспорт предметов роскоши. В Японии запретили экспорт предметов роскоши в Россию.

Также gazeta.spb.ru писала, что Российская Федерация не будет вводить переговоры по мирному договору с Японией, а также прекращает диалог о налаживании общей хозяйственной деятельности на Южных Курилах.