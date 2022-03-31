Пенсионерку задушили и сожгли: в Петербурге раскрыто убийство 17-летней давности

Все произошло из-за квартиры.

В Северной столице отыскали подозреваемых в корыстном убийстве женщины 1936 года рождения в 2005 году. Отмечается, что оба мужчины уже сидят за подобные преступления, передает 78.ru.

Следствие считает, что в период с 5 по 14 сентября двое накинулись на пожилую женщину у дома на Лабораторном проспекте. Несчастную задушили, чтобы забрать ее квартиру. Тело женщины сожгли неподалеку, на строительной площадке. Было заведено уголовное дело.

Один из подозреваемых отбывает пожизненное наказание в исправительной колонии Оренбургской области, другой же находится в СИЗО-1 в Махачкале. Обоих этапировали в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Петербургу и Ленобласти и предъявили им обвинение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчину 1958 года рождения избили, затем скинули с 3 этажа, а потом утопили в пожарном водоеме.