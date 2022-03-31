Мать заявила в полицию о смерти новорожденной дочери в Выборге

Труп малышки направлен в морг, чтобы установить причину смерти.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 30 марта, в среду, в полицию обратилась 39-летняя женщина, работающая продавцом-консультантом. Она рассказала, что умерла ее маленькая дочь, которой было только чуть больше полутора месяцев.

Когда оперативники прибыли на место происшествия, то установили, что малышка жена в полной семье, которая не состояла на учете в ПДН. Отец девочки работал автослесарем.

Тело малышки было найдено без внешних признаков насильственной смерти. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жильцы дома на Лесном проспекте сообщили о зловонном трупном запахе из квартиры.