В Петербурге зафиксировано 931 новый случай коронавируса

В Петербурге зафиксировано 931 новый случай коронавируса
Коронавирус продолжает распространяться по стране и миру. Фото: pexels.com

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Петербурге выявлено 931 новый случай заражения коронавирусом. Об этом стало известно в четверг, 31 марта.

В России за сутки зафиксировано 19 277 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировали 345 летальных исходов. При этом 50 496 человек смогли вылечиться от инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

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