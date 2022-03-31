РФ расширит список товаров с нулевой ввозной пошлиной

РФ расширит список товаров с нулевой ввозной пошлиной
Планируется расширить список товаров с нулевой ввозной пошлиной. Фото: Pixabay

Министерство экономического развития Российской Федерации сообщило, что планирует расширить список товаров с нулевой ввозной пошлиной.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил об утверждении протокола заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

Пресс-служба министерства пишет, что замминистра экономразвития России Владимир Ильичев заявил об объединенном списке предложений пяти стран. В перечень вошли продовольственные товары, химпродукция, запасные части техники, сырье для предприятий легкой промышленности.

Данное решение, в нынешнем положении, должно помочь насытить рынок нужными товарами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Япония составила список ресурсов из России, импорт которых трудно заменить.

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