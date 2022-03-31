Американский диетолог назвал 5 популярных продуктов на завтрак, провоцирующий диабет

Американский диетолог назвал 5 популярных продуктов на завтрак, провоцирующий диабет
Перечислены продукты, которые не стоит есть на завтрак. Фото: Pixabay

Завтрак считается самый важный приемом пищи в течение дня.

Эксперты назвали пять продуктов, которые лучше не есть с утра, передает Eat This, Not That!.

Американский диетолог Кортни Д’Анджело объяснила, что поедая на завтрак выпечку, можно заработать сахарный диабет.

Также специалист назвала вредными сладкие хлопья. В них мало белка и много сахара. Они способствуют серьезному повышению глюкозы в крови, при этом человек все еще чувствует голод. Помимо этого, диетолог не советует есть утром пончики, сладкую выпечку, бекон и сладкие кофейные напитки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог назвал россиянам продукты после которых сон будет, как у младенца. Полезно будет поесть перед сном рыбу, индейку или курицу.

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