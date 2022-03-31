ВОЗ не видит признаков появления новых опасных штаммов COVID-19

Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что пандемия коронавируса может завершиться на штамме «омикрон»

Вуйнович заявила в разговоре с ТАСС, что ряд экспертов предполагает, что «омикрон» будет последним вариантом коронавируса, однако сейчас нет способов достоверно узнать это.

Она допустила, что есть вероятность появления нового варианта, который будет более заразным и тяжелым. Но, по ее словам, этот риск можно снизить большим охватом вакцинацией от COVID-19.

«В настоящее время наблюдается снижение заболеваемости в РФ, однако во многих странах происходит рост заболеваемости», — сказала она.

При этом признаков появления новых опасных штаммов пока не зафиксировано, но ближе к осени заболеваемость может вновь подняться из-за возникновения очередных значительных вспышек.

Представитель ВОЗ рассказала, что организация отслеживает новые штаммы на основе информации от национальных лабораторий и органов здравоохранения.

«В настоящее время нет красных флажков, вызывающих особое беспокойство. Но есть понимание того, что невозможно предполагать, что на следующей неделе или неделях их также не будет», — отметила она.

По словам Вуйнович, в странах, где уровень заразности вируса ниже, наблюдается меньше «эволюционного давления на COVID» и рисков его мутации.

Она подчеркнула, что коронавирусная пандемия еще далека от завершения, поэтому ВОЗ призывает граждан продолжать прививаться и ревакцинироваться, особенно это касается людей из групп риска тяжелого течения болезни.

Также, согласно рекомендации ВОЗ, нужно придерживаться ношения масок в закрытых и многолюдных местах, проветривать помещения, регулярно мыть руки и использовать антисептики, а также соблюдать социальную дистанцию.

Вуйнович добавила, что национальные органы здравоохранения самостоятельно определяют необходимые социальные и медицинские меры, поскольку у них есть информация о появлении новых штаммов на своей территории, риске их распространения и вероятности перегрузки системы здравоохранения.

«ВОЗ рекомендует всем национальным системам продолжать тестирование и эпидемиологический надзор с помощью лабораторий и генетического секвенирования», — заключила представитель организации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ВОЗ предположили, что коронавирус будет последней пандемией в истории человечества.