Петербург на втором месте по числу заболевших коронавирусом за сутки

Петербург остается на втором месте по числу заболевших коронавирусом за сутки — их в городе выявлено 764 (накануне — 917). На первом месте — Москва с 835 новыми случаями ковида.

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в России 304 человека скончались, из них в Петербурге умерли 17 человек.

Всего в России за сутки выявили 16 тыс. 828 новых случаев Covid-19 в 85 регионах. Выздоровели 35 тыс. 695 пациентов. Госпитализированы 1981 человек, что на 45,1% меньше по сравнению со 2 апреля.

Всего с начала пандемии в России коронавирусом заразились около 17,6 млн человек. Скончались 362 тыс. человек.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что коронавирус не станет последней пандемией.