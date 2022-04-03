Песков назвал Лондон «оазисом для преступников»

Лондон за предыдущие 20 лет стал оазисом для преступников, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

По его словам, Запад все время критиковал Россию и в последние годы подтачивал с ней отношения.

«В Лондоне собирается вся шваль, которая где-то наворовала деньги, и эта шваль собиралась там последние двадцать лет, — сказал Песков. — Наворовал деньги — в Лондон: почет и уважение, почетный вор, сидишь, тратишь наворованные деньги. Выдавать никто не собирается, сотрудничать с нашими правоохранительными органами никто не собирается. Вот такой оазис для преступников».

Ранее он сообщил, что решение об оплате российского газа в рублях «недружественными странами» может быть пересмотрено, если ситуация изменится. По словам Пескова, сейчас это самый надежный способ расчета для России, но «ничего железобетонного» в этом вопросе нет.

За уже поставленный газ расчета в рублях требовать не будут, отметил Песков. Ведь указ президента обратной силы не имеет.