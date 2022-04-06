На юге России продлили закрытие аэропортов

Росавиация опять продлила закрытие аэропортов в южной и центральной частях России. Как сообщили в Росавиации, временное ограничение будет действовать неделю — до 03:45 13 апреля. Будут закрыты 11 аэропортов в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Аэропорты закрылись 24 февраля, когда Россия начала спецоперацию на Украине. С этого времени ограничения постоянно продлеваются.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США санкциями хочет добиться, чтобы Россия выбрала между дефолтом и истощением. Это, по мнению Псаки, лишило бы президента РФ Владимира Путина возможности продолжать спецоперацию на Украине.

Как считает Псаки, санкции показали свою эффективность, приведя финансовую систему России практически к коллапсу. Новый пакет санкций, который будет обнародован в среду, включит в себя запрет на новые инвестиции в Россию.