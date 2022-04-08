В Петербурге выявлено девять новых смертей от коронавируса

В Петербурге выявлено девять новых смертей от коронавируса
Новые смерти от коронавируса подтвердили в городе. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти девяти человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Петербург сегодня опустился на четвертое место среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Лидером антирейтинга стала Москва, где выявлено 19 летальных исходов за сутки. Второе место у Самарской области — 12 смертей. Далее идет Московская область с 10 смертями. В Ленинградской области умерли еще три пациента с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 189. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 371 169 человек, в том числе 280 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге пошла в рост.

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