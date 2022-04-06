Заболеваемость коронавирусом в Петербурге пошла в рост

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге пошла в рост
Заболеваемость коронавирусом в Петербурге растет. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В Петербурге и в России вновь растет заболеваемость коронавирусом. Так, за сутки в России выявили 14 тыс. 661 новый случай COVID-19, сообщили 6 апреля в оперштабе по борьбе с инфекцией.

5 апреля было 13 тыс. 947 заразившихся. За последние 24 часа скончались 291 человек (накануне — 316). Из них в Петербурге умерли 15 человек (19 накануне).

Петербург находится на втором месте по уровню заболеваемости коронавирусом — 734 случая (вчера — 700). Москва лидирует с 1 тыс. 072 заразившимися. На третьем Свердловская область — 692 заболевших.

Напомним, накануне в Петербурге началось промышленное производство вакцины от коронавируса. Будет производиться до 2 млн доз препарата ежемесячно. У вакцины «Конвасэл» высокая иммуногенность и защитные свойства, она практически универсальна.

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