В России обнаружили 14,3 тысячи новых случаев COVID-19

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 14 311 человек.

Об этом стало известно сегодня, 8 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 17 969 431.

За вчерашний день жертвами коронавируса стали 280 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 371 169 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 37 684 человека. Общее количество выздоровлений достигло 17 143 630.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 855 человек. Третье место у Свердловской области — 681 новый ковид-пациент.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге пошла в рост.