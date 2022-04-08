Отец Филиппа Киркорова попал в реанимацию из-за проблем с сердцем

Певец Бедрос Киркоров экстренно госпитализирован в реанимацию с диагнозом хроническая сердечная недостаточность.

О госпитализации отца Филиппа Киркорова сообщает РБК. По данным издания, Бедроса Киркорова доставили в 3-й Центральный военный клинический госпиталь им. Вишневского в Подмосковье.

Состояние народного артиста оценивается как тяжелое. Отмечается, что Киркоров попал в реанимацию 7 апреля. Врачи делают все возможное для спасения его жизни.

Бедросу Киркорову в этом году исполнится 90 лет.

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