Acer объявил о приостановке деятельности в России

Тайваньский производитель электроники Acer объявил о приостановке своей деятельности в России в связи с ситуацией на Украине.

«В связи с последними событиями Acer решила приостановить бизнес в России», — говорится в сообщении компании.

В Acer заявили, что компания внимательно следит за военным конфликтом на Украине, а также выразили надежду на скорейшее восстановление мира.

Производитель принял решение о приостановке работы в РФ на фоне политики Тайваня, который присоединился к антироссийским санкциям.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эксперт рассказала, что будет с ценами на электронику в России. Она считает, что за резким скачком цен на бытовую технику и ноутбуки в России последует их нормализация. По словам специалиста, в любом случае магазины электроники не останутся без необходимых товаров.