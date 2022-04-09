Петербург стал вторым по числу новых случаев COVID: 689 зараженных за сутки

Петербург стал вторым по числу новых случаев COVID: 689 зараженных за сутки
В Петербурге подтвердили новые случаи коронавируса. Фото: unsplash.com

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 689 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию за последние сутки.

Об этом сегодня, 9 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 507 263 местных жителя. При этом 1 463 645 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 1 531 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 801 человека. Третье место у Свердловской области — 672 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге пошла в рост.

новости СПб новые случаи оперштаб пандемия статистика по коронавирусу


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Восьмилетний мальчик выжил после падения с 11 этажа в Петербурге
Вице-премьер Голикова заявила об отсутствии роста регистрируемой безработицы в РФ
Диетологи назвали полезные свойства воды с лимоном
Кабмин РФ расширит возможности портала Госуслуг
Дженнифер Лопес выходит замуж за Бена Аффлека
Обвиняемой в расчленении рэпера Картрайта Марине Кохал дали пять дней на ...
Посол России предупредил о дальнейшем кровопролитии из-за поставок Западом ...
Захарова предупредила о возможной блокировке YouTube