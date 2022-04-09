В Ленобласти коронавирусом заразились еще 184 человека

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 184 случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 183 088 случаев ковида. При этом выздоровели 175 964 пациента, в том числе 437 за последние сутки. Кроме того, стало известно о двух летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 3 454.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 801 человека. Третье место у Свердловской области — 672 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге пошла в рост.